ШОМО у новим школским року ма 166-ерих школярох

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Нови школски 2018/19. рок пондзелок, 3. септембра почал и у Школи за основне музичне образованє з Кули и у єй оддзелєню у Руским Керестуре, зоз вкупно 166-ерима школярами, и 24-има школяре на пририхтуюцей настави. Од того у керестурским оддзелєню єст 38 школярох и 9-еро у пририхтуюцей класи. — дознава Рутенпрес од директорки Лїляни Барна Никитович.

У Школи у 13 индивидуалних класох ше и того року буду стандардно виучовац клавир, виолина, кларинет, тамбура и гармоника, а од шицких и далєй найпопуларнєйши клавир на хтори шицкого уписани 85-еро школяре, а 20-еро у Керестуре.

У керестурским оддзелєню у новим школским року попри клавира, 12-еро школяре виучую тамбуру, пецеро гармонику и єден школяр кларинет. До першей класи уписани 11-еро школяре и то шесцеро на клавир, єдно на гармонику и штверо на тамбуру. До пририхтуюцей класи уписани дзевецеро школяре.

Наставнїки хтори робя у керестурским оддзелєню то Мирон Сивч за клавир и гармонику, Геленка Гарвильчак за тамбуру, Мирко Преґун за клавир и гармонику и Ладислав Тамаши наставнїк солфедя.

