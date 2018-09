Отримани 4. Лєтнї фестивал ручних роботох и сувенирох

КУЛА – Штварти Лєтнї фестивал ручних роботох и сувернирох отримани вчера у центре Кули, на площи опрез пошти, а на нїм свойо роботи викладали двацецеро викладаче з општини и з других местох.

Фестивал пред численима нащивителями отворела предсидателька СО Кула Татяна Класни и спред орґанизатора Здруженя женох „Идеа” з Кули Серафина Бики. Обидва визначели важносц потримац творчосц вредних женох, алє и дзецинску творчосц, цо того року окреме акцинтоване.

На Фестивалу участвовали звекшого женски здруженя з кулскей општини, меди нїма и „Байка” з Руского Керестура, алє и з даскелїх околних местох. Свойо ручни виробки викладали и дзеци з Предшколскей установи „Бамби”, Здруженя МНРО „Белава птица” и велї поєдинци.

Пред отвераньом виведзена и кратка културно-уметнїцка програма у хторей участвовали дзеци з „Бамбия”, ритмични секциї КУД „Дурмитор” з Кули, шпивачка КУД „Сербия” Милена Никитович, и рецитаторка Лїляна Кнежевич, як и з „Белавей птици” Никола Савич, Жана Жарич и Мирослав Виславски.

Нащивителє и преходнїки од 10 годзин до вечара на штандох мали нагоди поопатрац и купиц найрижнороднєйши ручни роботи, уникатни сувенири и колачи.

Фестивал иницирало и уж штварти раз орґанизовало кулске Здруженє женох „Идеа”, з потримовку Туристичней орґанизациї и Канцелариї за економски розвой Општини Кула, а помогли и числени приватнїки зоз Кули.

