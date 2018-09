Хвиля нє погубела дожице

Прешол ище єден, єденасти по шоре Фестивал народних тамбурових оркестрох у Шидзе „Мелодиї Руского двору”. Останє у паметаню же ознова пре нєвигодну хвилю програма нє могла буц отримана на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї. Тиж остава призначенe и же ше змагали лєм пейц оркестри рахуюци и домашнїх Шидяньох. Прецо то можебуц було найменше число учашнїкох од початку отримованя Фестивала, остава нєпознате.

Без огляду на тоти околносци, то нє погубело общи упечаток же фестивал бул добри и же ше окрем Шидяньох у публики нашли и госци зоз околних местох, та и зоз Беоґраду и Осиєку, хторим драга нє була препреченє же би уживали у рускей музики и шпиванки. Пре менєй учашнїкох у змагательней часци можебуц фахови жири того року и нє мал чежки задаток з оглядом же оценьовали найлєпши вельки и мали оркестер и найлєпшу интерпретацию. И того року оркестер РКЦ Нови Сад ше представел зоз иншаким репертоаром як други оркестри з наших местох.

Орґанизаторе фестивала, КПД „Дюра Киш”, и того року ше остарали же би фестивал бул на уровню. За тогорочни ше остарали направиц и нови лавки и столи, а як и каждого року, найбаржей ше обавали од хвилї, бо остатнї роки пре нєвигодну хвилю програма ше отримує у сали Култруно-образовного центра, а влонї и у сали СКУД „Єднота”. Публика благочасно дознала за пременку локациї отримованя змагательней, главней часци фестивала, так же сала Културно-образовного центра, хтора дзекуюци средством Министерства култури у Влади Републики Сербиї ґенерално обновена прешлого року, та є тераз мултифункционална сала и вигодна за отримованє рижних програмох, була полна з публику.

Потримовка орґанизатором и того року сцигла и од локалней самоуправи и наших руских институцийох. Початна идея Ярослава Сабола и Рускей матки, хтору потим потримал и Национални совит Руснацох, очиглядно дава плоди на хасен Руснацом. Фестивал успишно „пущел коренї” и вошол до нового дзешецрочя зоз наздаваньом же будзе ище успишнєйши.

