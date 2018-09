КОЦУР – Вчера, 9. септембра, коцурска „Искра“ госцовала у Сенти, дзе ю дочекала истоменова екипа. „Искра“ победзела зоз 4:2 и на тот способ предлужела зоз одличнима партиями у тей єшеньскей часци сезони.

Ґоли за „Искру“ на тим змаганю дали Ґаґович 2, Янкович и Малацко.

После штирох одбавених колох „Искра“ на трецим месце на таблїчки зоз 9 бодами.

На нєдзелю „Искра“ у Коцуре у општинским дербию дочека екипу „Сутєска“ зоз Бачкого Доброго Поля.

