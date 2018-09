На Малу Матку Божу у малих шестрох преславени Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Рождества Пресвятей Богородици – Малу Матку Божу, хтору керестурска парохия св. оца Миколая означела 8. септембра, у манастире Исусових малих шестрох на Циґлашоре преславени и Кирбай.

Кирбайску Службу Божу служели домашнї капелан о. Михайло Шанта и коцурски парох о. Владислав Рац, а наказовал домашнї капелан о. Владимир Медєши. Вон потолковал значносц родзеня Пречистей Мариї у историї спашеня, и повинчовал шестром храмове швето.

На Кирбайскей Служби попри домашнїх шестрох – ш. Мартини и ш. Кристини, були два шестри з манастира у Беоґрадзе, шестра Служебнїца Вероника, и числени вирни, з векшей часци старши парохиянє хтори там през рок приходза на Службу Божу и други приятелє и почитователє малих шестрох.

