Пошвецена каплїчка и нови образ на римокатолїцким теметове

КОЦУР – Вчера, 9. септембра, на коцурским римокатолїцким теметове пошвецена каплїчка и образ котри коцурски уметнїк Силвестер Макаї намальовал за тоту нагоду.

Силвестер Макаї намальовал образ на тему воскреснуца Исуса Христа и вон од тераз забера централне место у каплїчки над олтаром.

Римокатолїцки паноцец Кароль Сабадий пошвецел образ и каплїчку, а дякон Карло Милер гварел же зоз тим пошвецаньом и официйно закончени роботи на реконструкциї каплїчки на римокатолїцким теметове котри тирвали коло три роки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)