Благослов за початок школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Водици, на Служби Божей на 11,30 годзин, вчера бул Школярски дзень за початок нового школского року, т. є. молитва за Божи благослов школяром, студентом, за успих у здобуваню знаня и ученя.

По концу Служби священїки пошвецели и школски ташки наймладшим школяром, а Службу служели домашнї парох о. Михайло Малацко и о. Янко Колошняї зоз Канади, док о. Владимир Медєши споведал.

О євангелскей причти о талантох хтора була пречитана наказовал о. Колошняї и поволал шицких присутних же би вше будовали свойо одношенє з Богом и так на найлєпши способ умножовали свойо таланти и даровали их и другим.

На Школярским дню, попри Керестурцох, було и поєдинцох з других местох, а за шицких на концу пририхтана закуска, а за наймладших и бависка.

