У Керестуре отримана схадзка Активу вихователькох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 8. септембра, схадзка Активу вихователькох руского язика отримана у Предшколскей установи „Бамби”, оддзелєню „Цицибан” у Руским Кересуре. Виховательком уручени сликовнїци за наймладши дзеци.

Вєдно з домашнїма схадзку орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу, а попри седем керестурских вихователькох присутна була и воспитачка з Дюрдьова, док з Коцура и Нового Саду нє могли присц.

О записнїку зоз 17. схадзки бешедовала секретар Дружтва Ирина Папуґа, а вона потим виховательком подаровала штири сликовнїци за наймладших хтори вадало Дружтво.

То сликовнїци „Єшеньска розгварка”, „Хто цо роби”, „Домашнї животинї” и „У нашим краю птички шпиваю”, свою рецензию о нїх пречитала мр Гелена Медєши, а пречитани и други рецензиї.

Ирина Папуґа потим до „Цицибану” уручела и нєдавно видруковани „Словнїк народного руского язика”, и други найновши виданя, а було бешеди и о других аспектох роботи вихователькох по руски.

