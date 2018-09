Отворена перша самостойна вистава фотоґрафийох Ивани Медєши

НОВИ САД – Вчера, 9. септембра, на 18 годзин, у просторийох Сербского културного центру, у Новим Садзе, на Булевару Михайла Пупина 3/3, отворена перша самостойна вистава фотоґрафийох „Розгяднїци зоз природи” Ивани Медєши.

Директор „Медия Ґрупи” Слободан Йованович, привитал шицких присутних и представел авторку як їх сотруднїцу, и отворел виставу, хтору годно опатриц по соботу, 15. септембер.

Фотоґрафиї настали з найвекшей часци у природи зоз рижних друженьох и кажда ма власну приповедку. Авторка гварела и же их направела як розгляднїци, бо жадала же би розгляднїци були зоз єй путованя по природи, по амбиєнту у хторим доминує желєна и белава фарба.

Ивана абсолвентка на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе, на напряме Ґрафичного инжинєрства и дизайну. Закончела и курс фотоґрафиї, а зоз своїма колеґами основала ґрупу „Уфоткаванє” у хторей ше и сама фахово усовершує. Ґрупа звичайно зазначує гуманитарни подїї, а потераз мали два вистави.

Ивана Медєши ше занїма и зоз сток-фотоґрафию, ґрафичним дизайном и сублимацийну пресу, а фотоґрафиї обявює у часопису МАК и на порталу „Медия Ґрупа”.

