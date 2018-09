НОВЕ ОРАХОВО – Ище єдно змаганє у тогорочним циклусу у рамикох Спортски бависка „Яша Баков” будзе отримане идуцого викенду, 15. септембра, у Новим Орахове.

На тот завод змагац ше буду ветеранє у малим фодбалу. Участвовац буду екипи чийо члени народзени по 1983. рок, односно цо маю 35 роки и старши. Сход екипох на 9 годзин.

