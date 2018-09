„Слово живота” за младих найнащивенше потераз

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце Слово живота за младих, перше у тим школским року, отримане всоботу 8. септембра у парохийним Каритасу, а госц хтори винєсол свойо шведоченє бул Владимир Малацко зоз Кули.

През питаня модератора Стретнуца Янка Катони, двацецдворочни леґинь и успишни у бизнису Владимир Малацко, з младима подзелєл свойо чежки животни искуства велїх зависносцох и як ше з нїх виратовал, а потим одвитовал и на питаня присутних.

Потим пречитани коментар за „Слово живота” за тот мешац хторе провадза два милиони людзе у цалим швеце, а то виреченє з Євангелиї „Зоз полну чесноту примце усадзене слово хторе ма моц спашиц вашу душу” (Як 1,21).

