Змагали ше у вареню рибового котлїку

РУСКИ КЕРЕСТУР − Здруженє спортских рибарох (ЗСР) „Коляк” всоботу, 8. септембра, першираз за своїх членох орґанизовало змаганє у варенє рибового котлїку, а з планом же би то постало традицийне и з рока на рок вше векше змаганє.

У кухарских схопносцох на рускокерестурским базену у лєтнїковцу ЗСР „Коляк” ше змагали штернац екипи, цо и було максималне число учашнїкох, дванац зоз Руского Керестура и по єдна з Боґоєва и Крущичу. Кажда екипа мала главного кухара и ище пецерих членох.

Фахови жири, котри зоз тайним гласаньом одлучовал же чий котлїк найсмачнєйши, бул у составе − Михайло Костелник, Никола Хрин и Янко Марич. Перше и друге место завжал Юлин Винаї з Руского Керестура, односно екипи „Бандурова 1” и „Бандурова 2”, а треце место завжал Юґослав Димитриєвич з Крущичу „Цукийова екипа”. Перши три места наградзени зоз котлїками, а трецопласовани добитнїк свою награду подаровал наймладшому присутному хлапцови.

