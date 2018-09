Городски музей Вербас на Википедиї

ВЕРБАС – Городски музей Вербас, з потримовку Министерства култури и информованя, уключени до програми приблїжованя найширшей шветовей явносци змистох хтори установа ма на розполаганю през анґажман особи котра задлужена за тоти роботи – википедиянца-стажисти.

Тоту програму запровадзує Викимедия/Википедия, а Городски музей у Вербаше осма установа у Сербиї хтора уключена до програми.

Оксана Мудри Недич стажиста Викимедиї/Википедиї, а тих дньох диґитализує найвреднєйши материял Городского музею, и през фотоґрафиї и слова го представя веб нащивительом установи, хторих з дня на дзень єст вше вецей.

Як пише на Википедиї – „Википедиянєц стажиста Оксана Мудри Недич, Мала комета, у периодзе од 15. авґуста по 15. септембер роби у Городским музею у Вербаше на диґитализациї старих и ридких кнїжкох, розгляднїцох, плакатох и фотоґрафийох и їх поставяню на Викизворник и до Викимедийовей архиви. Окрем того, стажиста будзе орґанизовац обуки ушорйованя Википедиї за занятих у Городским музею” стої на Википедиї.

