КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР − Општинске здруженє пензионерох подзелї єднократни пакети помоци пензионером чийо мешачни приходи нє векши як 12 000 динари, а котри нє маю други приходи.

У месних орґанизацийох Здруженя пакети мож достац од вчера, а у Кули од 12. септембра у просторийох Општинского здрженя пензионерох. Пензионере потребне же би вжали зоз собу особну карточку и пензийни чек.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)