Школски прибор за дзеци воєних инвалидох

ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович приял вчера школярох чийо родичи воєни инвалиди з войнох 90-тих рокох прешлого вику.

З тей нагоди Вукович пожадал успишни початок нового школского року 28-им дзецом, и на дарунок им придал школски прибор.

Вон гварел и же локална самоуправа други рок за шором орґанизує приєм за школярох воєних инвалидох и придава скромни дарунки, и же и убудуце Општина будзе помагац кельо може.

На приєме и дарункох подзековал Славко Муслич, секретар Здруженя воєних инвалидох Општини Шид.

