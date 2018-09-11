Бикичанє без пораженя

ШИД – У штвартим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, фодбалере ОФК „Бикич” бавели 0:0 у Будяновцох процив фодбалерох „Младосци”.

„Гайдук” з Вишнїчева победзел на госцованю у Оґару домашнї „Шумар” зоз 2:0, а „Обилич 1993” зоз Куковцох победзел дома „Напредак” зоз Жарковцу тиж зоз 2:0.

На таблїчки „Гайдук” треци зоз дзевец бодами, „Обилич 1993” пияти зоз седем бодами, кельо ма и ОФК „Бикич” на седмим месце.

У пиятим колє ОФК „Бикич” дочекує „Фрушку гору” з Руми, а у Вишнїчеве „Гайдук” будзе бавиц процив „Обилича 1993”.

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