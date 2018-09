„Днї чуда” отримани у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Прешлого пиятку, 7. септембра, у Дюрдьове першираз отримана манифестациї „Днї чуда”, на котрей наймладших валалчанох анимировали Хаос аниматоре.

Друженє з аниматорами почало на 19 годзин на вельким паркинґу у центре валала при парку и пияцу, зоз орґанизованьом рижним змаганьох за дзеци у вецей катеґорийох, а познєйше аниматоре указали свойо акробатски способносци на жеми и у воздуху на длугоких пантлїкох, з огньом и вельофарбовим лед ошвиценьом.

„Днї чуда” отримани два раз у Жаблю и тераз першираз у Дюрдьове. Покровитель Општина Жабель на инициятиву Нерими Шовлянски, бувшей членїци Општинскей ради котра була задлужена за културу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)