„Бачка” зазначела три боди

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 9. септембра, Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова на домашнїм терену у пиятим колє Подручней лиґи Нови Сад зазначела побиду над екипу Фодбалского клуба ФК „Єдинставо” з Руменки.

Змаганє закончене з резултатом 2:1 (2:1). Ґоли за „Бачку” посцигли Янкович у 35. минути, а пейц минути потим, у 40. минути змаганя, ґол посцигнул заменїк капитена Павлов. После того змаганя дюрдьовски клуб остава на пиятим месце з 10 бодами.

У шлїдуюцим, 6. колє, ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова ше будзе змагац на соботу, 15. септембра на 16,30 годзин у Новим Садзе, дзе их дочека штвартопласовани РФК „Нови Сад 1921” котри ма єдну побиду и три боди вецей як „Бачка”.

