РУСКИ КЕРЕСТУР − Нєшка, 11. септембра з початком на 20 годзин у просторийох Месней заєднїци (МЗ) будзе отримана треца по шоре схадзка Совиту МЗ, а на дньовим шоре прилапйованє ребалансу буджету у складзе зоз Одлуку о вименкох котру прилапела СО Кула.

Медзи иншим предвидзене прилапйованє Одлуки о вименки плану набавки МЗ за 2018. рок, вибор и менованє Надпатраюцого и Вивершного одбору, як и прилапйованє пречисценого тексту Статуту МЗ.

