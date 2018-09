Перше пораженє „Русина”

ПАРАҐЕ – Внєдзелю, 9. септембра, ФК „Русин” з Руского Керестура бул госц екипи ФК „Будучносц” зоз Параґох и з резултатом 2:0 (0:0) дожил перше пораженє у 4. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор.

Русин наступел у составе: Надь Михайло, Малацко, Голик, Ланчужанин, Надь Боян, Орос, Маркович, Веселинович, Дюканович, Чижмар и Кочиш Стефан. У другим полчаше до бависка вошли: Катона заменєл Кочиша, Будински Марковича, а Гарди Малацка.

На нєдзелю, 16. септембра, „Русин” бави у Керестуре на домашнїм терену, процив екипи „Тврдява” зоз Бачу. Змаганє почина на 16 годзин.

