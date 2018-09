КОЦУР – Внедзелю, 9. септембра, почала єшеньска часц сезони у шаховских лиґох Сербиї, а ШК „Омладинєц” такой на початку, у Вербаше одбавел општински дерби процив Шаховски клуб „Вербас”, котри закончени нєришено 3:3.

Шицки партиї закончени з ремийом, а за „Омладинєц” на тим змаганю бавели Споменко Павичевич, Стеван Перич, Ґавра Коларич, Никола Тадич, Ґоран Попович и Миряна Шолая.

У шлїдуюцим колу „Омладинєц” у Коцуре дочека екипу „Раванґрадски айкули” зоз Зомбора.

