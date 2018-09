НОВИ САД – Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) нєшка отрима 12. схадзку у Футожскей ч. 2/3, на 17 годзин.

На Дньовим шоре ше находза вкупно дзешец точки, спомедзи хторих найобсяжнєйши штири – о дополнєню Финансийного плану и Програми роботи за 2018. рок, и о Финансийним плану и Програми роботи за 2019. рок.

