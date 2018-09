НОВИ САД – У новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла 23. септембра почина виронаука за основношколцох. Того дня на вечаршей Служби Божей на 18 годзин будзе благослов школярох и школских ташкох.

Виронауку будзе тримац вироучителька Мелания Римар каждей нєдзелї пред вечаршу Службу Божу на 17 годзин.

