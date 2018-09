На 9. „Професту” трецу награду освоєла Александра Бучко

БАЧКА ТОПОЛЯ – Зоз додзельованьом наградох, у Бачкей Тополї прешлого викенду закончени 9-ти „Профест” – Фестивал радийскей и телевизийней репортажи подунайских жемох, пише сайт Радио-телевизиї Войводини.

Того року тема була „Красота розличносцох”, а зоз 14-ац жемох на конкурс сцигли аж 182 роботи радийских и телевизийних професионалцох.

У конкуренциї радийских витвореньох треце место освоєла репортажа „Крочаї” авторки Александри Бучко, котра роби у Рускей редакциї радия Радио-телевизиї Войводини.

У монтажи, як коавтор репортажи, участвовал и колеґа нашей хижи, тон майстор Милорад Ичитович, котри и приял награду.

