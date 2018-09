ЯКП „Комуналєц” дарує септемберски беби

ВЕРБАС – „Комуналцова ґовля дарує вашу бебу” назва кампанї хтору порушало ЯКП „Комуналєц” з Вербасу, зоз жаданьом же би помогло фамелийов у першим мешацу бебового живота кед буджет барз обтерховани.

Шицки беби хтори ше народза у септембру того року у породзилїщу Общого шпиталю Вербас, а маю пребувалїще на подручу вербаскей општини, ошлєбодза своїх родичох плаценя рахункох за септембер за воду, шмеце и канализацию.

Мацери у породзилїщу треба же би пополнєли ваучер и вец го у октобру, кед рахунок сцигнє на адресу ґаздовства, принєшу на шалтер ЯКП „Комуналєц”. Як на конференциї за медиї гварел директор того Подприємства Синиша Адамович, акция символични способ же би ше порушало звекшанє наталитету и олєгчало родичом на самим початку.

Кампаня „Комуналцова ґовля дарує вашу бебу” будзе тирвац цали септембер през розлични активносци з потримовку Общого шпиталю Вербас, Дома здравя „Велько Влахович” и локалней самоуправи.

