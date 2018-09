ШИД – На подручу општини Шид у новим школским 2018/19.року, як и прешлого, до школи почали ходзиц и дзеци миґранти.

У Адашевцох єст 18 школярох, а у ОШ „Сримски фронт“ у Соту и Бикичу их єст шесцеро, а у ОШ „Бранко Радичевич“ у Шидзе єст штверо.

