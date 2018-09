Крочай ґу зогриваню спортскей гали

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей, 3. Схадзки Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, прилапени вименки финансийного плану за 2018. рок усоглашени зоз одлуку СО Кула, цо оможлїви крочай блїжей ґу ришованю зогриваня спортскей гали хторе нє ришене пре правно-маєтни причини. Вибрани и члени Вивершного и Надпатраюцого одбору Совиту МЗ.

З вименками финансийного плану МЗ з општинского буджету достала додатни 703.980 динари хтори ше найвецей одноша на финансованє спортскей гали, односно на єй нєришене зогриванє.

Тота сума будзе достаточна за зогриванє на ґаз по нови рок, а потребне окончиц ище технїчни роботи на приключованю ґазних инсталацийох. Найважнєйши крочай за пущанє зогриваня, хтори ше обчекує у наступним чаше, то конєчне етажованє гали, цо значи єй дзелєнє на часци медзи Покраїну и Општину Кула, бо вони участвовали у єй вибудови.

По словох предсидателя Совиту МЗ Владимира Олеяра, обчекує ше допущенє од Покраїни же би Општина пренєсла хасновательни права на керестурску МЗ, хтора би так здобула право старац ше надалєй о гали, односно о єй зогриваню и отримованю.

На схадзки Совиту вибрани и Вивершни одбор хторому предсидатель будзе Дюра Сабадош, заменїк предсидателя Михайло Фейди, а члени Єлена Сивч, Желько Папуґа и Илона Зарубица.

Вибрани и нови Надпатраюци одбор хторому предсидателька будзе дипл. економиста Биляна Ковачевич, а члени Кристиян Жеґарац, Драґан Ковачевич, Рената Джуджар и Саня Тиркайла.

