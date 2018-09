НОВИ САД – Вчера, 12. септембра, члени Церковного одбору новосадскей парохиї св. апостолох Петар и Павла и дзепоєдни вирни, преселєли часц парохийней библиотеки до реновираних просторийох.

У библиотеки на парохиї єст вецей тисячи кнїжки, та ше така акция отрима ище раз. Шицки котри жадаю помогнуц най ше приявя на фейсбук боку парохиї, лєбо парохови о. Юлиянови Рацови.

Шицки кнїжки у библиотека на парохиї буду на розполаганю парохияном.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)