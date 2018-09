У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец седмим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” представени ище два преглашени лїстини за вибор членох нового зволаня Националного совиту Руснацох, док у рубрики „Нашо места” дати звит зоз схадзки СО Кула, а ту и вистка о формованю школских транспортних патролох у општини Вербас и о отримованю Фестивала ручних роботох и сувенирох у Кули.

„Економия” анализує чи ше знїщує амброзию на приватних и явних поверхносцох и дава огляднуце Каменка Отича з Дюрдьова на тогорочну сезону бостану, а дати и напис о сотруднїцтве науки и привреди.

„Култура и просвита” пише о початку нового школского року у оводох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, а „Мозаїк” зазначел першу самостойну виставу Ивани Медєшовей з Керестура у Новим Садзе.

Рубрика „Людзе, роки, живот” пише о Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе, и упознава читачох зоз Весну Поляк з Австралиї и Ану Бульчикову з Руского Керестура.

„Духовни живот” дава вистки зоз програми Слово живота за младих, о Школярским дню у Водици и роботох у церкви у Бачинцох.

„Спорт” дава вистки зоз роботи наших спортских клубох, як и вистки зоз початку шаховскей сезони и о дзецинским турниру у фодбалу у Дюрдьове. Ту и текст за тих цо жадаю баржей упознац дисциплину кросфит.

