У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” на 20 годзин, будзе емитовани портрет Леони Виславски, пензионерки з Дюрдьова хтора ище вше дружтвено и политично активна.

Потим ше патраче годни здогаднуц на єдну нєзвичайну екскурзию до Италиї на хторей пред 9 роками пребували представителє школи и Ловарского дружтва з Руского Керестура.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

