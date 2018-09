ШИД – На подручу општини Шид звекшане число миґрантох и по урядових податкох хтори сообщел др Крсто Куреш, главни кородинатор здравствених службох за миґрантох, хвильково их єст 791.

У прилапююцим центре „Адашевци“ єст их 520, а у центре „Принциповац“ 271.

Ґу тому числу треба додац и нєлеґалних односно нєреґистрованих миґрантох, так же ше предпоставя же их єст вецей як 800, а початком авґуста було менєй як 500 миґранти у општини Шид.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)