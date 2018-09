Правилнїк о дружтвенохасновитей роботи од 15. септембра

БЕОҐРАД – Министерство просвити Републики Сербиї направело Правилнїк и дружтвенохасновитей роботи котри ступи на моц 15. септембра, цо предвидзене зоз Законом о основней системи образованя и воспитаня, а з котрим ше дефинує дзепоєдни нєприкладни форми справованя школярох.

У Министерстве просвити гваря же Правилнїк ма циль розвиц при школярох свидомосц о пошлїдкох їх справованя, а нє карац дакого. Предписани активносци можу одредзиц одвитуюцу миру, алє же вони сами по себе нє санкция.

Школяре котри до школи принєшу алкогол, дроґу, бию други дзеци, знїщую школски маєток, допишу оцену до дньовнїка, достаню паралелно з виреканьом воспитней мири, и обовязку ходзиц и на дружтвенохасновиту роботу.

За лєгчейши потупеня, як цо то нєприкладне облєканє, брудзенє учальнї, знїщованє школского прибору товариша, школярови ше може одредзиц же би пораєл учальню, библиотеку, терпезарию, шветочну салу, лєбо же би мал длужей остац у школи, и же би окончовал административни роботи.

За чежши потупеня, як цо то насилство у школи, увредзованє наставнїкох, куренє, дроґа и алкогол у школи, дописованє оценох до дньовнїка, школяр паралелно з виреканьом воспитней мири будзе мушиц помагац домарови, одруцовац шнїг, зберац лїсце, фарбиц ограду у школским дворе, або помагац у орґанизованю одредзених трибинох.

Школяр котри набиє парняка будзе мушиц помогнуц покалїченому товаришови, кед же му вон то дошлєбодзи, ношиц му ташку и вєдно з нїм робиц домашнї задатки.

Дружтвенохасновита робота будзе тирвац од 15 до 45 минути на дзень, а до роботи буду уключени и школярово родичи.

Кед же школяр одбиє участвовац у дружтвенохасновитей, односно гуманитарней роботи, у Министерстве просвити гваря же родичи буду зношиц одвичательносц у складзе зоз Законом о основох системи образованя и воспитаня.

