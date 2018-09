У плану и означованє 10-рочнїци роботи Заводу

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) вчера, 12. септембра, отримана схадзка Управного одбору тей установи. У плану и означованє

На дньовим шоре було дзешец точки од хторих ше найзначнєйши одношели на вименки и дополнєня финасийного плану и програми роботи Заводу за тот рок, як и прилапйованє финасийного плану и програми роботи за идуци рок.

Як плановане, и у тим року Завод будзе розполагац з исту суму пенєжу як и прешлого, а буду потримани, окрем проєктох хтори отримовани скорейших рокох, и даскелї нови за хтори достати средства по конкурсох и проєктох. Єден з таких проєктох то означованє 10-рочнїци роботи Заводу за културу ВР идуцого року.

На схадзки бешедоване и о предкладу контракту, односно спорозуменя зоз Националним совитом Руснацох за просториї дзе ше ма преселїц Завод. Зоз спорозуменьом дефиновани медзисобни обовязки.

На схадзки винєшена и вимога РНТ „Петро Ризнич Дядя” з хтору ше од Управного одбору глєда пренамену средствох наменєних за поставянє представи – главного тогорочного проєкту „Потвори” Звонимира Павловича. Члени Управного одбору Заводу за културу ВР ше позитивно вияшнєли о тей вимоги РНТ-у.

