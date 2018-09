Вандализем на дзверох Спортскей гали

РУСКИ КЕРЕСТУР –На дзверох Спортскей гали нєпознати вандалє направели чкоду котру секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Сабадош приявел милициї.

Очкодованє на уходних дзверох до Спортскей гали обачене стреду, а предпоставя ше же чкода настала вечар пред тим. На дзверох видно же нєпознати вандалє пробовали запалїц огень, та же зоз огньом виписовали числа 187, з чого мож нагаднуц припадносц одредзеней ґрупи або подґрупи вандалох.

Най здогаднєме, то нє перши случай вандализму на Спортскей гали, як нам толковал Драґан Ковачевич котри задлужени за старанє коло гали, за кратки час було даскельо нєприємни ситуациї. Кед нєпознати особи знємирйовали волонтерох Медзинародного волонтерского кампу котри були змесцени у гали, та аж и крадзи, тиж нєдавно требало реаґовац кед ше млади нєпознати хлапци пендрали на комин и на школски кров, а пред тим бул розбити орманчик за струю.

То перша ситуация котра приявена милициї. З боку гали дзе очкодовани дзвери нєт поставени камери, алє як нам потолковал секретар МЗ, камери єст з других бокох и найвироятнєйше же зазначели приход тих особох, а надалєй компетентни буду виглєдовац хто спричинєл чкоду, же би тоти особи були покарани у складзе зоз Законом.

