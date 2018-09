КОЦУР – Нєшка, 14. септембра, на 20 годзин у коцурскей Месней заєднїци будзе отримана схадзка Совиту Месней заєднїци, на котрей будзе розправяц о трох точкох дньового шора.

На схадзки будзе одлучене на котри способ будзе потрошени пенєж котри Месна заєднїца заробела од видаваня местох за предаванє на Кирбаю, буду розпатрани вимоги гражданох и коцурских здруженьох. На схадзки ше тиж будзе бешедовац о чечуцих питаньох котри може ришиц Месна заєднїца.

