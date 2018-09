Починаю стретнуца за старших и дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – По лєтнєй павзи у парохийним Каритасу починаю штвартково стретнуца за старих цо було вчера и пиятково за дзеци цо будзе нєшка. Каритас 17-ецерим дзецом подзелєл помоц за нови школски рок.

Штвартково друженя за старих почали вчера и буду ше отримовац кажди штварток од 15-17 годзин. Волонтере поволую шицких заинтересованих од 60 роки надалєй же би пришли на друженє, а хто нє може сам приходзиц будзе му обезпечени превоз.

Нєшка вечар будзе и перше пиятково стретнуце за школски дзеци хтори ше отримую од 20-21,30 годзин. Волонтере за нїх пририхтую рижни роботнї, бавенє и друженє, тє. хасновито препровадзени час, у духу приятельства и медзисобного прилапйованя.

Парохийни Каритас и того року витворел акцию збераня помоци за нови школски рок хтору достали 17 дзеци з фамелийох у потреби. Кажде дзецко достало вредносци бон од 1000 динари за хтори купело потребни школски прибор у валалскей кнїжкарнї, а як помоц подзелєни и прибор хтори подаровали парохиянє.

