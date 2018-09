Того викенду Кветни пияц

НОВИ САД – На площи опрез СПЕНС-у у Новим Садзе нєшка и на ютре будзе перши єшеньски Кветни пияц, хтори уж петнасти рок орґанизує Рух горякох, на тот завод зоз потримовку Городскей управи за привреду.

На Кветним пияцу по вигодних ценох будзе понукнути вельки вибор квеца, саднїцох, опреми за гортикултуру, здравей поживи, мед, як и рижних украсох и предметох старих уметнїцких ремеслох.

Тей єшенї Кветни пияци буду орґанизовани пейц викенди за шором, а остатнї 12. и 13. октобра.

