Сашо Палєнкаш обявел нови албум „Ознова”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Музичар Сашо Палєнкаш з Руского Керестура вчера, 13. септембра, на интернету обявел нови музични албум „Ознова”.

На нїм ше находза дзешец шпиванки, од хторих седем познати руски народни композициї, обробени на сучасни способ, як цо то „Червена ружа трояка”, „Фуяра, фуяра”, „Ишло дзивче по воду”, „Кед голубица лєцела” и други.

Тот, пияти по шоре Палєнкашов самостойни албум, мож послухац на сайту https://sasapaljenkas.bandcamp.com/album/oznova, як и його други албуми и синґли.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)