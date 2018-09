Лидия Кухар нова вироучителька у дюрдьовскей ОШ

ДЮРДЬОВ – У новим школским 2018/19. року у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове грекокатолїцку виронауку будзе преподавац нова вироучителька, учителька Лидия Кухар зоз Дюрдьова.

Вироучителька Лидия Кухар зоз Дюрдьова у тим периодзе поклада закончуюци испит на Педаґоґийней академиї у Зомборе, а у дюрдьовскей ОШ окончує длужносц педаґоґийного асистента, учительки и однєдавно вирочутельки грекокатолїцкей виронауку. Основне школованє здобула на руским язику, а и длуго є активна у образовним, културним и духовним живоце Руснацох у Дюрдьове.

У тим школски року вона дзецом од першей по осму класу будзе преподавац грекокатолїцку виронауку у шейсцох ґрупох, першей и другей, трецей и штвартей класи, и одвоєно шицким штиром висшим класом – пиятей, шестей, седмей и осмей класи дзе єст руски оддзелєня. У нїзших класох єст вукупно трицец двойо, а у висших класох трицец пецеро дзеци котри ше одлучели ходзиц на грекокатолїцку виронауку.

О. Михаил Холошняй з Дюрдьова поволал шицких родичох чийо дзеци возросту основней школи и котри покресцени у грекокатолїцкей церкви же би ше остарали же би їх дзеци уписали, а потим и поряднє и зоз ентузиязмом нащивйовали тоту, за интелектуалне и моралне їх формованє и одрастанє, важну образовно-наукову дисциплину.

