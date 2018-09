Нєшка схадзка Вивершного одбору НС Руснацох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) у Новим Садзе, нєшка на 11 годзин, будзе отримана 18. порядна схадзка Вивершного одбору НС Руснацох.

На схадзки ше будзе розпатрац предкладанє дньового шору за схадзку НС Руснацох и предкладанє одлукох по каждей предложеней точки. Роби ше, медзи иншим, о вименкох Финансийного плану Заводу за културу ВР за 2018. рок, о вименкох Правилнїка о додзельованю стипендийох и о спорозуменю о реконструкциї и хаснованю простора.

