За 74 проєкти националних меншинох 21,8 милиони динари

БЕОҐРАД – Контракти за финансованє 74 проєктох националних меншинох у Сербиї, чия вредносц 21,8 милиони динари, вчера подписал министер державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич зоз представнїками националних меншинох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Министер Ружич гварел же Фонд за национални меншини нє бул активни скоро 15 роки и же є порушани прешолого року, зоз скромнима средствами у суми 1,8 милиони динари.

Того року сума у Фонду 21,8 милиони динари, а средства буду вихасновани за проєкти котри помогню розвою информованя на язикох националних меншинох.

Ружич додал же за тоту файту проєктох були опредзелєни представнїки совитох националних меншинох, а Влада Сербиї и Министерство локалней самоуправи прилапели їх предлог.

Новинарска асоцияция Руснацох достала зоз Фонду 300 тисячи динари за проєкт документарней емисиї “Академик Владимир Канюх – 90 роки живота и роботи”. Тот проєкт реализовани у сотруднїцтве зоз руску редакцию РТВ, а спомнута емисия би була перша у сериялу о руских академикох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)