Чека ше перши урожай бананох

У дворе Нeвенки Бажик, пензионерки зоз Шиду, мож видзиц рижни еґзотични овоци, квеца и други рошлїни. Невенка позната по їх пестованю и допатраню, а кед єдна овоц дакус вецей наросла, прицагує окремну увагу преходнїкох по Цанкаровей улїци. Слово о банани.

– Достала сом ю у черепу, була можебуц 50 центиметри висока. Посадзела сом ю до заградки и прияла ше. Бриґи сом мала кед ше почала приблїжовац жима, бо сом нє знала як ю охранїц. Орезала сом ю на лєм 20 центиметри и закрила зоз лїсцом и конарами, положела сом фолию и прекрила зоз глїну. Кед пришла яр, пошла сом ю ошлєбодзиц защити – и мам цо видзиц, вона уж почала гонїц. Тераз уж досц наросла и думам же ю за наиходзацу жиму нє будзем орезовац алє даяк закруцим и добре ю защицим, та ше наздавам же єй будзе добре – приповеда Невенка Бажик о еґзотичней овоци док нам указує банану.

Вона ше цеши и зоз стеблом сибирского кивия, а ма го уж 24 роки. Слово о двох древкох опрез ґаражи. Лєм ше поряднє ореже, а нє муши ше пирскац и дава одлични плоди. Окрем кед є швижи, хаснує ше и за сладке, маджун и сок. Двор Бажикових прикрашує и велька лоза „Отела” хтора ше розконарела, а Невенка ю унапрямує же би ше добре розширела и забрала места кельо єй треба. Лозу ше нє пирска, лєм ше ю зяри ореже и познєйше заламе, та вец добре родзи.

Двор прикрашую и клематиси, били, каменково и червени, потим гибискус, потим вистерия як и лимун, помаранче, маслина и нар. О квецу, хторого єст надосц, треба и досц простору.

– Же би заградка и двор так крашнє випатрали треба уложиц вельо любови, труду и знаня. Рошлїни кажди дзень треба допатрац. Нє купуєм средства за прикармйованє, бо то шицко драге. Сама направим такволани сируп зоз покриви хтори одстої у води, а вец то прецадзим и мишам з воду и так залївам – гварела на концу Невенка и поволала нас же бизме ознова пришли док банана зродзи.

