Борба за наталитет?

Жени/мацери у Сербиї конєчно дочекали длуго наявйовани вименки Закона о финансийней потримовки фамелийом з дзецми. Понеже уквилююци слоґани за стимулованє народзованя, на щесце, нє прилапени, держава „одлучела” на иншаки способ звекшац число новонародзених бебох у Сербиї.

Наявене же кажда положнїца достанє од держави 100 тисячи динари за перше дзецко, за друге два раз тельо, за треце кажди мешац 12 тисячи наиходзаци дзешец роки, а за штварте по 18 тисячи за дзешец роки. У шоре.

Закон ше почало применьовац, а зоз нїм требали буц облапени и мацери котри нє були стаємно заняти, цо у шоре, прето же по тераз тоти жени були дискриминовани и нє доставали мешачну „плацу” док су на положнїцким хорованю. Алє кед достали надополнєнє од держави, верим же им нє було шицко єдно, прето же даєдним з нїх виплацени менєй як тисяч динари. И министерка за демоґрафию ше зложела же то нє у шоре, алє тераз треба пременїц закон, а то годно потирвац.

Нє можем вериц же и после телїх рокох и далєй положнїци таки понїжени, з оглядом на каждодньове спозорйованє же гражданох у тей держави єст вше менєй, же нам треба вецей дзеци и подобне. Так було и пред двацец роками, кед ше народзело мойо перше дзецко. Так було и кед сом народзела друге дзецко, кед зме були у приватнїка приявени на минималну плацу. Каждого мешаца ґазда доставал од держави минималну плацу котру ми требал виплацовац покля сом на положнїцким, вон ми давал половку з тей суми, а другу половку затримовал. И йому то було цалком у шоре. Кед сом му загрожела зоз инспекцию, бешнєл и гнївал ше, алє ми и далєй виплацовал лєм половку. Теди то було досц за штири пакети пелюхох.

За терашню „плацу” положнїца, кед достанє тисячку, нє може купиц анї пакет пелюхох. Прето же у Сербиї, у котрей наталитет катастрофални, маржи на опрему за беби астрономски. У нас фляшки, формули за беби, кочики, посцелки, шматки и ципелки коштаю вецей як у богатих европских жемох. Ша дзеци нашо богатство, озда тарґовци муша на нїх добре заробиц. И нє вредзела анї петиция котру подписали стотки тисячи гражданє за утаргованє ПДВ на беби опрему. Держава ше правела шалєна, тарґовци вилобирали и остало по старим.

Тераз, ниа, маме нови закон котри будзе стимуловац родичох же би мали вецей дзеци. Так голєм задумали политичаре, а резултати увидзиме о даскельо роки.

