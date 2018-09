Усоглашени шицки точки дньового шора

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР), вчера, 14. септембра, отримана 18. Порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох.

Члени Вивершного одбору прилапели штири значни точки о хторих конєчни одлуки буду принєшени на шлїдуюцей схадзки НС Руснацох. Насампредз прилапени Финансийни план и програма Заводу за културу войводянских Руснацох, як и Спорозуменє о реконструкциї и хаснованю просторийох у улїци Матици Сербскей у Новим Садзе, дзе би ше требал преселїц Завод за културу ВР.

Члени Вивершного одбору вигласали и приношенє одлуки о вименки Правилнїка о додзельованю стипендийох нашим школяром, по хторим право на ню маю перши дзешецеро школяре на ранґ лїстини за упис до штреднєй школи, хтори першираз уписани до першей класи оддзелєня Ґимназиї на руским наставним язику у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”. Предносц при додзельованю стипендийох би, по пременкох у Правилнїку, мали школяре уписани у першим уписним кругу хторим на лїстини жаданьох за упис до штреднєй школи Ґимназия на руским язику на висшим месце и хтори посцигли лєпши успих у школованю. На стимулацию нє маю право школяре хтори до Ґимназиї уписани после другого уписного кругу, односно гевти хтори були уписани до даєдней другей штреднєй школи.

Вивершни одбор за схадзку Националного совиту предложел и приношенє Одлуки о хаснованю службених автох Националного совиту за одход до иножемства. Слово о одходзе шпивачох Дома култури зоз Руского Керестура на манифестацию означованя Дньох Руснацох у Заґребе.

Схадзка Националного совиту Руснацох будзе отримана на стреду, 19. септембра, на 18 годзин у просторийох Заводу за културу ВР.

