За пице ше препоручує лєм вода зоз Еко студнї

ДЮРДЬОВ – Явне комуналне подприємство „Водовод Општини Жабель” обвисцує гражданох Дюрдьова же на основи Ришеня оддзелєня за санитарну инспекцию Нови Сад од 10. авґуста 2018. року вода зоз явного водоводу нє за пице пре здравствену нєисправносц. Дошлєбодзена є лєм за санитарно-гиґиєнски потреби.

Як гварел Милан Дамянович, директор ЯКП „Водовод Општини Жабель”, о пременки квалитету води гражданє буду обвисцовани.

Гражданє Дюрдьова воду за пице можу точиц на Еко студнї у центре валал чия исправносц добра, поряднє ше преверює єй квалитет и меня филтери за пречисцованє. Студня з котрей гражданє можу безплатно и нєогранїчено точиц воду отворена у априлу пред двома роками, и потераз подмирйовала гражданох з потребним количество води за пице.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)