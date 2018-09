КОЦУР – На ютре, 16. септембра, у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре зоз Службу Божу духовно будзе означени початок нового школского року за школярох и студентох.

Служба Божа будзе отримана на 8 годзин рано и з тей нагоди поволани шицки школяре и студенти же би пришли и помодлєли ше Господу Богу за добри успих у школи и на факултету.

По законченю Служби у церковней сали будзе орґанизоване виронаучне друженє.

