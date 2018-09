НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тогорочней продукциї меду и о роботох на церквох у наших парохийох у Бачинцох и Дюрдьове. Ту и прилог о тим цо знача школски патроли за безпечносц дзецох, як и репортажа зоз першей самостойней вистави фотоґрафийох Ивани Медєшовей зоз Руского Керестура, а тиж и други прилоги зоз подїйох у нашей заєднїци.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

