Пенєж од Кирбаю будзе вихасновани за ушоренє МЗ

КОЦУР – Вчера, 14. септембра, у своїх просторийох Месна заєднїца Коцур отримала схадзку Совиту на котрей, од трох точкох дньового шора, найважнєйша була порада на котри способ будзе вихасновани пенєж котри МЗ достала од закупу местох на вашарскей часци Кирбаю 28. авґуста.

МЗ од закупу местох заробела вкупно 283 100 динари, а одлучене же би ше з того пенєжу заменєло уходни дзвери и облаки на будинку коцурскей Месней заєднїци.

На схадзки розпатрани и вимоги гражданох и коцурских здруженьох за помоц, як и приоритетни роботи у валалє котри би могли буц поробени у наиходзацим периодзе.

