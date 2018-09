На концу, на нас ше стої

Початок школи, ламачка, оберачка, виберанки… Шицко указує же лєто при концу, чи нам то по дзеки, чи нє. Так и ми помали виходзиме з „Лєтнєй шеми”. Перше нам „Интермецо”, дзе того лєта могло дознац дзе и у хторих библиотекох мож пренайсц кнїжки по руски, заменї порядна рубрика „Анатомия нашого часу”, у хторей нашо явни особи, фаховци и дружтвени активисти маю нагоду дац власне, авторске видзенє актуалних проблемох и зявеньох у рускей заєднїци.

Понеже зме у виберанковим периодзе за нови зволаня националних совитох, тей єшенї найчастейше то будзе „Предвиберанкова анатомия”, наменєна ношительом лїстинох, кандидатом и вообще актером виберанкового процесу. Предвиберанково активносци уж порядно провадзиме, насампредз на бокох „Тижньовнїка”, лєбо у других рубрикох кед то потребне, у мири и обсягу же би читаче достали шицки потребни информациї, а шицки учашнїки на виберанкох були єднак заступени.

Попри представяня лїстинох и програмох, нє менєй значни и ткв. „сервисни” информациї о виберанковим процесу – гоч ше дараз можебуц и нам видзи же ше о тим пише вельо, пракса указує же вше єст ище цошка повесц.

Остатнї приклад, о хторим будземе (ознова) и детальнєйше писац, дотика ше упису гласачох зоз шорох меншинских националних заєднїцох до Окремного виберацкого списку. Треба мац на розуме же ше то роби лєм на особну вимогу гласача, а нє по автоматизме, як цо ше полнолїтни особи уписую до Общого виберацкого списку по хторим ше гласа на локалних, парламентарних лєбо предсидательских виберанкох. Тиж так, гоч з новима законскима ришенями, шицки пременки у особних податкох уписаних гласачох компетентни державни орґан ма ажуровац по автоматизме, велїм тим цо ше нєдавно селєли лєбо меняли презвиско, на сайту РИК, дзе мож превериц статус, односно упис до Окремного виберацкого списку, пременки нє реґистровани. Значи, най нам нє будзе чежко прешейтац ше до општинскей, односно городскей управи и особнє превериц статус.

