Чежка побида „Омладинца”

КОЦУР – Шаховски клуб (ШК) „Омладинєц“ зоз Коцура у седмим колу Войводянскей лиґи-ґрупа Бачка на домашнїм терену привитал екипу „Раванґрадски айкули“ зоз Зомбора и победзел ю зоз 3,5:2,5.

За „Омладинєц“ на тим змаганю наступели Владимир Лазор, Ґоран Попович, Споменко Павичевич, Ґавра Коларич, Никола Тадич и Миряна Шолая.

Побиди на тим змаганю зазначели Владимир Лазор и Миряна Шолая.

Реми одбавели Споменко Павичевич, Ґоран Попович и Ґавра Коларич, а Никола Тадич свойо змаганє страцел.

У шлїдуюцим колу „Омладинєц“ будзе госцовац у Апатину дзе го дочека другопласована екипа „Вулкан протектор“.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)